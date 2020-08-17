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17.08.2020, 16:15, Новости дня

Европарламент призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси, где с 9 августа продолжаются протестные митинги. Соответствующее заявление опубликовано на сайте политической группы Европарламента “Обновляя Европу”.

“Мы призываем Российскую Федерацию воздерживаться от любого вмешательства, скрытого или открытого, в Беларусь после выборов, и призываем институты ЕС и государства-члены бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении”, – говорится в сообщении.

Также в Европарламенте призвали Евросоюз поддержать мирную передачу власти в Беларуси и начать диалог с белорусской оппозицией и гражданским обществом для запуска нового избирательного процесса.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны. По данным МВД Беларуси, на 17 августа в изоляторах оставалось 122 человека.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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