 

Чехия возвращает обязательный масочный режим

17.08.2020, 16:15, Новости дня

Соблюдение масочного режима в Чехии с 1 сентября станет обязательным во всех видах транспорта, в закрытых помещениях, таких как магазины, торговые центры и почтовые отделения, а также на массовых мероприятиях в помещениях независимо от количества участников. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, сообщило издание Novinky.

Ограничение пока не коснется заведений общественного питания и рабочих мест. Что касается школ, то обязательное ношение масок вводится только за пределами классов.

Подробную информации, где будет необходимо носить маски, минздрав Чехии опубликует в ближайшее время, говорится в сообщении.

По словам Войтеха, срок самоизоляции контактировавших с инфицированными, но не имеющих симптомов заболевания, сократится до 10 дней. Это норма не коснется работников медицинской сферы и социальных служб.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, по состоянию на 17 августа коронавирусом заразилось 21 709 841 человек. Жертвами COVID-19 стали 775 937 человек.

Как сообщается на сайте минздрава Чешской Республики, на 17 августа в стране зарегистрирован 121 новый случай заболевания, за время эпидемии выявили 20 012 больных, умерло 397, выздоровели 13 799 пациентов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08 / Стало известно о состоянии испытавших вакцину от коронавируса добровольцев

06.07 / Алонсо возвращается? Экс-чемпион мира может оказаться в Renault

09.07 / Госдума одобрила штрафы за пропаганду наркотиков в Сети

26.06 / Мэр Киева обещал выделить новые квартиры и от 50 до 100 тысяч гривен пострадавшим от взрыва на Позняках

08.07 / В мире: Почему Госдеп испугался любимой игрушки подростков

24.06 / Россияне снова начали пополнять валютные вклады

28.06 / На острове Кижи работает уникальный избирательный участок

10.07 / Вывозной рейс с россиянами вылетел из Лос-Анджелеса в Москву

04.07 / Коронавирус побил рекорды в семи штатах США

26.06 / «Турецкий поток» захотели продлить до Венгрии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска