Чехия возвращает обязательный масочный режим

17.08.2020, 16:15, Новости дня

Соблюдение масочного режима в Чехии с 1 сентября станет обязательным во всех видах транспорта, в закрытых помещениях, таких как магазины, торговые центры и почтовые отделения, а также на массовых мероприятиях в помещениях независимо от количества участников. Об этом заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех, сообщило издание Novinky.

Ограничение пока не коснется заведений общественного питания и рабочих мест. Что касается школ, то обязательное ношение масок вводится только за пределами классов.

Подробную информации, где будет необходимо носить маски, минздрав Чехии опубликует в ближайшее время, говорится в сообщении.

По словам Войтеха, срок самоизоляции контактировавших с инфицированными, но не имеющих симптомов заболевания, сократится до 10 дней. Это норма не коснется работников медицинской сферы и социальных служб.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни, по состоянию на 17 августа коронавирусом заразилось 21 709 841 человек. Жертвами COVID-19 стали 775 937 человек.

Как сообщается на сайте минздрава Чешской Республики, на 17 августа в стране зарегистрирован 121 новый случай заболевания, за время эпидемии выявили 20 012 больных, умерло 397, выздоровели 13 799 пациентов.