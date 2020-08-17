Рабочие минских заводов пришли к зданию гостелевидения Белоруссии

17.08.2020, 16:08, Новости дня

Колонна, состоящая из рабочих нескольких крупнейших заводов Минска, пришла к зданию «Белтелерадиокомпании». По словам координатора забастовки на Минском тракторном заводе Олега Дилевского, рабочие пришли поддержать бастующих сотрудников телевидения.

«Мы пока не требуем предоставить нам эфир. Мы пришли сюда, чтобы поддержать тех сотрудников телевидения, которые решили бастовать», – сказал Дилевский ТАСС.

Сообщается, что колонна растянулась почти на километр. Митингующие рабочие прошли по улицам города от одного завода к другому, по пути к ним присоединялись сотрудники разных предприятий. Бунтуют сотрудники завода колесных тягачей, автомобильного, тракторного и электротехнического заводов.

Рабочие встали около здания «Белтелерадиокомпании», однако не пытаются зайти внутрь. Обстановка спокойная. Собравшиеся скандируют: «Спасибо!».

Милиции рядом нет, однако вход в здание со двора охраняют двое военнослужащих внутренних войск. По данным РИА «Новости», охрана «Белтелерадиокомпании» пыталась перекрыть заграждениями вход в здание, однако участники протестной акции не дали ей это сделать.

Между тем, на акцию протеста вышли рабочие Белорусского металлургического завода (БМЗ, Жлобин Гомельской области).

«Люди, которые собрались на акцию протеста на территории завода, перекрыли движение автотранспорта, из-за чего стала невозможной доставка шихты, и печи пока переведены на холостой режим работы», – сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что производство на заводе белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» частично остановлено из-за того, что часть сотрудников бастует.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник прибыл на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать. В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».