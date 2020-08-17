В Поморье вернут льготы работающим на селе медикам

17.08.2020, 15:48, Новости дня

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский прибыл с рабочим визитом в Мезень, где провел встречу с персоналом Мезенской центральной районной больницы, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области

Во время общения с главой региона медики обозначили проблему низкого уровня заработной платы среднего медицинского персонала и отсутствия льгот на оплату коммунальных услуг.

«Лично возьму на контроль этот вопрос. Медсестры с учетом всех надбавок должны получать среднюю зарплату по региону – это порядка 40 тыс. рублей. Вместе с министром здравоохранения посмотрим расчетные листки и будем исправлять ситуацию. По льготам тоже будем решать вопрос, эту меру поддержки необходимо вернуть», – приводятся слова Цыбульского на сайте правительства региона.

Помимо этого, глава региона обсудил с медицинскими работниками вопрос строительства нового корпуса Мезенской центральной районной больницы. Региональным правительством направлено пять миллионов рублей на начало строительных работ.

В пристройке к хирургическому корпусу планируется разместить поликлинику, службу скорой медицинской помощи, отделение функциональной диагностики, флюорограф и администрацию.

Строительство поликлинического корпуса уже включено в план мероприятий проекта региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медицинским работникам.