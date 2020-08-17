 

Адвокат рассказал о «жутких условиях» дома у Ефремова

17.08.2020, 15:48, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев назвал условия жизни Михаила Ефремова под домашним арестом в квартире в центре Москвы «жуткими» из-за высокой влажности и температуры.

В понедельник Московский городской суд рассматривает жалобу защиты на продление домашнего ареста Ефремову вплоть до января 2021 года, передает РИА «Новости».

«Дома у Ефремова газовая печь: влажность очень большая, условия жуткие, дом крайне старый, это центр Москвы, дышать очень тяжело. Когда я к нему прихожу, мне очень жарко, приходится выбирать более легкую одежду», – сообщил адвокат, объясняя суду, почему Ефремову нужно дозволить ежедневные прогулки.

Ранее на том же заседании Пашаев рассказал о состоянии здоровья его клиента – «ужасном», по словам адвоката. У актера во время госпитализации из суда на прошлой неделе «было нарушение речи, онемели конечности», а впоследствии ему диагностировали хроническую обструктивную болезнь легких, «очень серьезное заболевание».

На прошлой неделе Пашаев также заявлял, что врачи в больнице диагностировали Ефремову инсульт, однако на нынешнем заседании это обстоятельство ни разу не упоминалось. Документы из больницы и суда на этот счет не оглашаются из-за врачебной тайны.

Между тем СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и Пашаев. Также в суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

Сам Ефремов говорит, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит». 



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