Врачи диагностировали у Ефремова хроническую болезнь легких

17.08.2020, 15:44, Новости дня

Врачи во время госпитализации актера Михаила Ефремова выявили у него хроническую обструктивную болезнь легких, сообщил в понедельник его адвокат Эльман Пашаев.

«У него было нарушение речи, онемели конечности. «Скорая», которая приехала к нему в суд, диагностировала у Ефремова острое нарушение кровяного обращения. После, в больнице, этот диагноз подтвердился. У него также была диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких, это очень серьезное заболевание», – передает РИА «Новости» слова Пашаева.

Как сказал при этом адвокат, на выходных Ефремова выписали из больницы, прописав постельный режим, а во вторник актер собирается присутствовать на очередном заседании.

Кроме того, Пашаев добавил, что потерпевшие требуют от Ефремова компенсацию на сумму более 16 млн рублей.

«Они хотят более 16 млн рублей, но по практике даже более 200 тыс. рублей не дают по таким делам», – передает ТАСС его сообщение.

В воскресенье Пашаев заявил, что врачи поставили Ефремову предварительный диагноз инсульт, и 17 августа артист не сможет участвовать в суде по своей жалобе. А 18 августа, вероятно, примет участие в заседании по существу своего дела.

Напомним, Ефремова госпитализировали из здания суда в тяжелом состоянии в реанимацию Боткинской больницы в Москве.

Между тем СМИ опубликовали протокол допроса, на котором актер признал вину в совершении смертельного ДТП. Под документом подписались артист и Пашаев.

В суде были продемонстрированы видеодоказательства по делу. Инспектор ГИБДД на видеозаписи спросила Ефремова, был ли он водителем автомобиля, на что тот ответил утвердительно.

При этом Ефремов говорил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП, поскольку «ничего не помнит».