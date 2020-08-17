Школам рекомендовали быть готовыми вернуться к дистанционному обучению

17.08.2020, 15:44, Новости дня

Школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемической обстановки, говорится подписанном представителями Роспотребнадзора и Минпросвещения документе «Об организации работы общеобразовательных организаций».

«На случай ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотреть возможность дистанционного обучения», – цитирует документ ТАСС.

Кроме того, школы должны разработать специальный график учебы и посещения столовой для минимизации контактов между учениками. «Организация учебного процесса по специально разработанному расписанию уроков, графику посещения столовой с целью минимизации контактов обучающихся», – говорится в документе.

Также рекомендуется проводить школьные линейки 1 сентября по классам. «Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом в условиях возобновления работы образовательных организаций включают в себя: запрет на проведение массовых мероприятий между различными классами (школами) (проведение различных мероприятий 1 сентября организовать по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием средств индивидуальной защиты (маски) для родителей», – сказано в тексте документа.

Помимо этого, в новом учебном году за каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет. «Основные санитарно-противоэпидемические мероприятия, предусмотренные указанным документом, в условиях возобновления работы организаций включают в себя (…) закрепление за каждым классом кабинета (за исключением кабинетов, требующих специального оборудования), проведение занятий в актовом и спортивных залах, библиотеке только для одного класса», – уточняется в документе.

Школьные факультативы предлагается проводить на выходных или во время каникул. «С учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (…) полагаем целесообразным организовать проведение курсов внеурочной деятельности в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни», – отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что учителей российских школ обяжут носить маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса.