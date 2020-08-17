Кузнецова рассказала о состоянии младенца, которым жонглировал отец

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17.08.2020, 15:30, Новости дня

Следов жестокого обращения у младенца, которым на видео отец размахивал, как куклой, не обнаружено, но обследования еще не закончены, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в эфире Первого канала.

«Ребенок находится в больнице, да, ее обследуют, еще не до конца проведены все обследования. Но пока, по предварительным данным, мы знаем, что повреждений каких-либо, свидетельствующих о жестоком обращении, не обнаружено», – передает РИА «Новости» ее слова.

Ранее сообщалось, что в крови мужчины, который на видео размахивал ребенком вниз головой, обнаружили следы наркотиков.

В МВД проверили опубликованное в Сети видео, и установили, что родителями младенца являются 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Они жили в палатке в лесу в Сочи. Родителей девочки задержали. При этом они отказались добровольно подчиниться полиции и оказали сопротивление. Ребенка увезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает.



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