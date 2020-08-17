Лукашенко заявил о намеренном провоцировании силовиков на насилие

17.08.2020, 15:30, Новости дня

Сотрудников правоохранительных органов намерено провоцировали на жесткие действия, чтобы раскачать ситуацию, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с коллективом Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

«Я понимаю, что многие напряжены ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Отвечаю вам и на этот вопрос: нужен был повод для того, чтобы вы кричали «Уходи!». Хороший повод», – передает слова Лукашенко «БелТА».

Президент заявил, что силовые действия стали ответом на провокации со стороны отдельных участников уличных беспорядков. По словам Лукашенко, одному силовиков «вообще сломали позвоночник». «На провокации будем отвечать соответствующим образом», – сказал он.

«Не хотите насилия – не провоцируйте. Вы поймите: они должны порядок навести», – сообщил Лукашенко.

Он добавил, что действующая власть в стране не заинтересована в дестабилизации обстановки, это было инициировано другими лицами. «Ситуацию не я создал. Мне зачем эта ситуация? Не нужна. Ее создали. Почему ОМОНовцы оказались на улице? Им что, захотелось? Нет. Их вывели туда навести порядок», – сообщил Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии прошли «по-цивильному».

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Лукашенко заявил, что если протестующие граждане Белоруссии выйдут на улицы, то власть это перетерпит, но если они пойдут «ломить» – ответит.

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