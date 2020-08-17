 

Лукашенко назвал «цивильными» прошедшие выборы

17.08.2020, 14:16, Новости дня

Выборы президента в Белоруссии прошли «по-цивильному», сообщил глава республики Александр Лукашенко, выступая перед работниками МЗКТ.

«По-цивильному состоялись выборы. Не могут быть фальсифицированы 80%», – передает слова Лукашенко БелТА.

«Я знаю, понимаю, что происходит. Поэтому давайте поговорим по существу. Вы – рабочие люди. Вы тоже меня знаете. Вы всегда поддерживали президента. Это я знаю. Пусть не все. Но запомните, по-мужски вам скажу (и вы выслушайте, а потом действуйте, как хотите): самое страшное в жизни – это предательство. Я не хочу вас упрекнуть, что вы кого-то предали. Потому что я хорошо знаю, что происходит», – сказал президент.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.



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