 

Путин пообещал решить вопрос строительства испытательной базы для двигателя ПД-35

17.08.2020, 14:08, Новости дня

Президент Владимир Путин в ходе видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрием Махониным пообещал решить вопрос строительства испытательной базы для перспективного авиационного двигателя ПД-35.

«Все это будем, конечно, в комплексе решать. И вопросы о поддержке строительства этого двигателя, создании условий для его производства, в том числе для строительства испытательной базы, испытательных стендов, будут решены», – передает ТАСС слова Путина.

Он отметил, что проект создания двигателя ПД-35 является важнейшим не только для Пермского края и для моторостроительного кластера Перми, но и для моторостроительного кластера страны в целом.

«Это очень важный проект для всей России, имея в виду наши амбициозные планы в развитии авиации, в том числе и нашу работу над широкофюзеляжным самолетом», – подчеркнул президент. Он добавил, что финансирование будет изыскано. «Надеюсь, что и само предприятие не подведет и проведет необходимые работы в обозначенные ранее сроки», – подытожил Путин.

ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) – проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик – «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – АО «ОДК-Пермские моторы». Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400М.

Напомним, в июле генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев сообщил, что летные испытания авиадвигателя большой тяги ПД-35 планируется начать в 2025 году.



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