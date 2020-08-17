 

Новая модель Skoda Octavia для рынка РФ получит «автомат»

17.08.2020, 13:51, Новости дня

В Сети опубликовали некоторые новые детали, касающиеся модели Skoda Octavia, которая поступит на рынок России.

В свою очередь, автомобиль получил новый 1,4-литровый турбированный двигатель, который выдает 150 л.с. мощности. Также указывается, что модель приводится движение 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. В базовой комплектации применят 1,6-литровый силовой агрегат на 110 л.с. мощности. В данном случае сохранили прежнюю 6-ступенчатую «механику».

Эксперты указали, что в топовом исполнении автомобиль оснащается 2-литровым бензиновым двигателем, который выдает 190 л.с. мощности. Старт продаж новой модели Skoda Octavia в РФ планируют начать до конца 2020 года.



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