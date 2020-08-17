 

Лукашенко назвал условие передачи полномочий президента

17.08.2020, 13:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к работникам Минского завода колесного транспорта (МЗКТ) заявил, что уже ведется работа над третьим вариантом новой конституции и назвал условие передачи своих полномочий.

«Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь – и работаем над Конституцией. Выносим на референдум, принимаем Конституцию, и я вам свои полномочия по Конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» – передает слова Лукашенко БелТА.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать.

Напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами. Сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ. Также рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке.

В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Российского тележурналиста Лобкова обвинили в домогательствах. Он заявил, что границы телесной неприкосновенности для него остались на уровне 2000-х

10.08 / Роспотребнадзор предупредил об опасности шаурмы и котлет

14.08 / Австрия пригрозила Белоруссии санкциями ЕС

30.07 / В Белоруссии после задержания россиян возбудили дело о подготовке терактов

30.07 / Путин пообещал вновь посетить пострадавший от наводнения в прошлом году Тулун

02.07 / Стихийные автопробеги прошли в РФ после голосования по Конституции

07.08 / В России утверждают, что задержание 33 боевиков в Беларуси – провокация украинских спецслужб

25.06 / Политика: Трамп поставил крест на обещаниях НАТО Ельцину

08.07 / Жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове

11.08 / Второй день протестов в Белоруссии — Запад сомневается в честности выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска