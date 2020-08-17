Завершилась неделя акции «Мы вместе» в рамках «Большой перемены»

17.08.2020, 12:48, Новости дня

Более 3 тыс. школьников приняли участие в работе над волонтерскими проектами «Большой перемены» для общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

С 10 по 16 августа в сообществе Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – прошла неделя «Мы вместе». На протяжении недели 3094 участника конкурса из разных регионов страны вместе с 14 экспертами в сфере волонтерства, науки, искусства и журналистики работали над созданием добровольческих проектов для школьников, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Экспертами проектировочной недели выступили доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор кафедры психологии и педагогики РУДН Дмитрий Ермаков; журналист, ведущий Первого канала Павел Занозин; главный редактор Indicator.Ru, руководитель научного проекта «Ломоносов», кандидат физико-математических наук Николай Подорванюк; победитель конкурса «Доброволец РФ – 2018», руководитель проекта «Здоровое село», координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» по Центральному федеральному округу Антон Коротченко; руководитель образовательных программ Московского Музея космонавтики Альфред Вардазарян; блогеры, ведущие программы «2Жур» телеканала «Поехали!» Владимир Капри и Илья Гордеев; методолог проекта Кружкового движения НТИ «Практики будущего» Александр Чикуров; директор по развитию сообщества проектных школ «Практики будущего» Кружкового движения НТИ Ольга Прудковская; журналист, директор арт-галереи «Оттепель» Виктория Тарусская и начальник Управления реализации программ Ассоциации волонтерских центров Анастасия Фролова.

Виктория Тарусская подчеркнула, что все участники проектировочной недели проявили себя как настоящие менеджеры, талантливые исполнители, креативные дизайнеры и программисты.

«Сейчас, подводя итоги проектировочной недели «Мы вместе», можно смело заявить, что из стоящего перед школьниками нашей страны вызова попробовать себя в волонтерском движении, уже вырос и крепнет на наших глазах масштабный амбициозный проект, организаторами которого стали дети – участники конкурса. Уверена, мы все будем приятно удивлены тем, во что этот проект перерастет в кратчайшие сроки. Тем приятнее, что мое экспертное участие помогло ребятам в их реализации, и я могу говорить о сопричастности к «громкому проекту», который нас ожидает», – сказала Тарусская.

Свои работы участники конкурса защитили в субботу, 15 августа. За одну неделю школьники разработали 15 проектов по девяти вызовам «Большой перемены».

Так, от направления «Расскажи о главном!», посвященного журналистике и новым медиа, было разработано пять проектов, предполагающих создание интернет-ресурсов для подростков, на которых будет освещаться деятельность добровольцев и оказываться помощь тем, кто в ней нуждается.

Старшеклассница из Тюмени Ольга Глухова рассказала, что в работе над ее проектом участвовали 40 ребят из разных уголков России.

«Мы разработали проект «Союз молодых обаятельных людей России», целью которого является вовлечение подростков в волонтерскую деятельность. За эту неделю, благодаря конкурсу «Большая перемена», я познакомилась с очень активными и творческими ребятами. Нас разделяют тысячи километров, но мы смогли стать одной большой командой и создать за короткий срок полноценный проект», – отметила Глухова.

Анастасия Третяк из Ханты-Мансийского автономного округа вместе с командой направления «Твори!» представила на защите проект молодежного волонтерского сообщества «Манифест волонтеров искусства».

«Проектировочная неделя на «Большой перемене» получилась насыщенной на события и эмоции. Она объединила неравнодушных школьников со всей России, задала им правильный вектор движения. Наш проект направлен на помощь людям в творческой сфере, ведь мы считаем, что им необходима поддержка волонтеров. Отдельно порадовала работа в команде, получилось найти очень организованных и креативных ребят», – поделилась впечатлениями школьница.

Алиса Нефедова из Ульяновской области также представляла направление «Твори!». Идея ее команды – проект под названием «Ветер перемен», направленный на творческую поддержку и развитие навыков детей, оказавшихся в трудном положении.

«Это была не команда, а мечта! Мы постоянно поддерживали друг друга, помогали советом. Если будет еще одна такая проектировочная неделя, то я, даже не задумываясь, приму снова участие. Это огромный опыт, новые знакомства и знания», – рассказала Нефедова.

В рамках направления «Помни!» участники разработали проект, связанный с сохранением исторической памяти и ее популяризацией среди школьников. Андрей Антонов из Екатеринбурга рассказал, что сразу после проектировочной недели готов приступить к реализации идеи.

«С помощью этой недели я нашел новых друзей, получил огромные количества знаний, и даже загорелся желанием развивать созданный нами проект. Работа в команде мне очень понравилась, потому что у нас собралось большое количество единомышленников. Если подобные активности будут еще, то я точно буду принимать в них участие!» – сказал школьник.

Участники направления «Познавай Россию!» представили проект для туристов всех возрастов, которые путешествуют по России. «Я в восхищении, такой заряд энергии от работы! Я рассказала о нашем проекте всем – маме, бабушке и друзьям, ведь таких эмоций у меня никогда не было», – поделилась впечатлениями Регина Рухлова из Татарстана.

В воскресенье, 16 августа, в сообществе конкурса состоялся телемост с самыми активными участниками проектировочной недели. Лучшие идеи школьников будут реализованы в рамках волонтерского движения «Мы вместе», а победители получат призы от «Большой перемены».

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В конкурсе принимают участие более 1 млн школьников (учеников 8-10 классов) из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

Конкурс проходит по девяти тематическим направлениям: новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), среда обитания («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), добровольчество («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»).

Дистанционный этап конкурса «Большая перемена» проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн. После тестирования и мотивационного задания конкурсанты приступают к работе с кейсами, где вместе со школьниками участие принимают их любимые педагоги. Затем школьников ожидают полуфиналы конкурса, которые пройдут во всех федеральных округах. Финал конкурса состоится в октябре текущего года.

В полуфиналы «Большой перемены» выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями – 300 учащихся 8-9 классов и 300 10-классников. Учащиеся 10-х классов получат приз в размере 1 млн рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение, на ипотеку или бизнес-стартап, до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 8-9 классов премируются суммой в 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путевки в «Артек», один из передовых образовательных центров страны. 20 лучших школ смогут получить финансовую поддержку (по 2 млн рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения.