Известна стоимость нового кроссовера Opel Grandland X в России

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17.08.2020, 12:45, Новости дня

В Сети появились подробности о стоимости обновленного кроссовера Opel Grandland X, который в скором времени поступит на рынок России.

В свою очередь, разработчики применили здесь проверенную архитектуру EMP2, которая ранее неоднократно оправдывала себя в модели Peugeot 3008. Серийное производство новинки стартует на одной из площадок в Германии. Предполагается, что для российского рынка автомобиль получит 1,6-литровый бензиновый мотор с мощностью 150 л.с. Кроме того, здесь применят автоматическую трансмиссию и передний привод для всей версий.

Специалисты высказали предположение, что стоимость Opel Grandland X в базовой комплектации составит от 1,99 миллиона рублей, а за топовую версию ценник увеличится до 2,39 миллиона рублей.



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