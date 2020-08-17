Намерение Coca-Cola увеличить добычу грунтовой воды в Германии в период засухи натолкнулось на протест местных жителей

17.08.2020, 11:25, Новости дня

Компания Coca-Cola намерена вдвое увеличить добычу грунтовой воды в немецком регионе Люнебург: с 350 миллионов до 700 миллионов литров в год, пишет Das Erste. Это решение вызвало протест местных жителей: на фоне третьего подряд жаркого и засушливого лета они опасаются, что регион может испытать нехватку со снабжением питьевой водой и водой для сельскохозяйственных нужд.



Reuters

В Германии уже третье лето подряд сильная жара и засуха: в некоторых регионах возникли проблемы с поставками питьевой воды, пишет Das Erste. Между тем, в немецком районе Люнебург компания Coca-Cola начала бурить новую скважину с целью вдвое увеличить текущую добычу грунтовых вод.

Против действий компании была организована гражданская инициатива, к которой уже присоединилось более 100 человек, пишет издание. Местные жители опасаются, что в будущем в регионе не будет хватать грунтовой воды для обеспечения питьевой водой и для нужд сельского хозяйства.

Как информирует Das Erste, Coca-Cola добывает грунтовую воду в Люнебурге с глубины 200 м. Люнебург славится особенно высоким качеством своей грунтовой воды: компания начала добычу в регионе с 2007 года. На данный момент объём добычи составляет 350 миллионов литров в год, однако компания планирует довести эту цифру до 700 млн. В конце июля нынешнего года Coca-Cola начала создавать свою третью скважину в Люнебурге, в коммуне Реппенштедт.

Гражданские активисты раскритиковали строительство, отмечая, что оно началось ещё до получения разрешения на долгосрочную добычу воды в данном месте, пишет Das Erste. Кроме того, они сомневаются в том, что отчёт о тестовом испытании месторождения будет объективен, поскольку составлять его будет сама Coca-Cola.

«Многие люди не верят Coca–Cola и думают, что гидрогеологи, проводящие оценку скважины, работают лишь на саму компанию», — приводит издание слова Зильке Рогге, возглавляющей одну из соседних коммун. Рогге, совместно с главами других местных коммун приняла резолюцию с требованием проведения независимой экспертизы новой скважины.

Кроме того, члены гражданской инициативы «Наша вода» планируют в конце августа провести демонстрацию в Люнебурге, пишет Das Erste.