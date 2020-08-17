 

Дубинописная «Беларусь» ушла с аукциона за 3 млн рублей

17.08.2020, 10:53, Новости дня

Художник Артем Лоскутов рассказал, что продал картину «Беларусь», написанную полицейской дубинкой, за 3 млн рублей.

«Холст продан анонимно за 3 миллиона рублей. Об отправке денег белорусам расскажу asap», – написал Лоскутов в Twitter.

холст продан анонимно за 3 миллиона рублей об отправке денег белорусам расскажу asap pic.twitter.com/gA4yoljlv6

— артём лоскутов (@kissmyba) August 14, 2020

Художник признался, что благодаря продаже картины ему удалось раздать долги.

«Я наконец-то раздам долги. Круто, что получилась хорошая работа – а она, как мне кажется, со всех сторон хороша. Так бывает нечасто, дай бог, что раз в год. В 2020 году я эту галочку закрыл», – передает theblueprint.ru слова Лоскутова.

Он также рассказал о том, что знает человека, который приобрел работу.

«Знаю, кто купил, но просили не раскрывать. Очень хочется рассказать, но, надеюсь, покупатели скоро сами раскроются», – сказал Лоскутов.



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