 

Лукашенко заявил, что «других выборов не будет»

17.08.2020, 10:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новых выборов главы государства в республике не будет.

Лукашенко подчеркнул, что других выборов «не будет». В ином случае, по его мнению, «за полгода мы уничтожим все», и «не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа», передает БелТА.

«Не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал», – добавил он.

Между тем сообщается, что вертолет главы Белоруссии вылетел с территории Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), когда к предприятию подошла колонна рабочих с других заводов, передает ТАСС.

О том, покинул ли сам Лукашенко завод, не сообщается.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать.

Напротив центральной проходной собралось около сотни человек с бело-красными флагами. Сотни рабочих электротехнического и тракторного заводов в Минске выдвинулись к МЗКТ. Также рабочие Минского тракторного завода собираются в понедельник на проходной на фоне сообщений о забастовке.

В ходе своего визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Белоруссия радикально изменилась всего за одну неделю.



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