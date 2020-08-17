Почти половина бразильцев снимает с Болсонару ответственность за большое число жертв COVID-19

17.08.2020, 10:13, Новости дня

Согласно опросу, почти половина жителей Бразилии не считает президента страны Жаира Болсонару ответственным за смерть более 100 тыс. человек от нового коронавируса, пишет Ouest-France. Несмотря на критику решений главы государства со стороны экспертов, его популярность достигла самых больших показателей со времени его избрания в прошлом году.



Reuters

Практически половина бразильцев считают, что президент страны Жаир Болсонару не несёт «никакой ответственности» за большое число жертв эпидемии коронавируса в Бразилии, число которых перевалило за отметку в 100 тыс., пишет Ouest-France со ссылкой на исследование института Datafolha.

Как рассказывает французская газета, в субботу газета Folha de Sao Paulo опубликовала опрос, согласно которому 47% респондентов ни в чём не упрекают главу государства. Противоположного мнения придерживаются 11% опрошенных.

Издание отмечает, что в пятницу общее количество умерших в Бразилии достигло 106 523 человек, закрепив за страной второе место после США по числу жертв коронавируса. Как и Трампа, эксперты критикуют Болсонару за его отношение к новому вирусу. Бразильский лидер утверждает, что сам выздоровел благодаря лечению с применением гидроксихлорина.

При этом, несмотря на политику в борьбе с эпидемией, рейтинг популярности президента Бразилии демонстрирует самые большие показатели с момента его избрания в прошлом году: если в июне его поддерживали 32% населения, сейчас эта цифра увеличилась до 37%, пишет Ouest-France.