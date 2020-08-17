В Украине после антирекорда второй день подряд снижается число новых случаев COVID-19
17.08.2020, 9:25, Новости дня
В Украине за минувшие сутки подтверждено 1464 случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
После антирекорда 14 августа, когда было зарегистрировано 1847 новых случаев COVID-19, суточный прирост снижается второй день подряд.
Общее число подтвержденных случаев заражения в Украине достигло 92 820. Количество умерших от COVID-19 достигло 2089 человек, 21 из них скончался за прошедшие сутки. Выздоровело 48 164 пациента (342 – за прошедшие сутки). Активных случаев коронавирусной болезни на сегодняшний день 42 567.
По регионам ситуация с распространением коронавируса выглядит так:
Винницкая область – 3234;
Волынская область – 4707;
Днепропетровская область – 1750;
Донецкая область – 1094;
Житомирская область – 2479;
Закарпатская область – 6329;
Запорожская область – 1118;
Ивано-Франковская область – 6790;
Киев – 10 642;
Киевская область – 4554;
Кировоградская область – 743;
Луганская область – 184;
Львовская область – 12 079;
Николаевская область – 819;
Одесская область – 4062;
Полтавская область – 557;
Ровенская область – 7716;
Сумская область – 891;
Тернопольская область – 3817;
Харьковская область – 6156;
Херсонская область – 301;
Хмельницкая область – 1618;
Черкасская область – 1165;
Черновицкая область – 7782;
Черниговская область – 1233.
Наибольшее число заболевших за сутки выявлено в Ровенской (178), Черновицкой (165) и Ивано-Франковской (164) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (один случай).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
К утру 17 августа коронавирусом в мире заразилось 21 613 706 человек. Жертвами COVID-19 стали 774 296 человек, выздоровело 13 616 495.
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