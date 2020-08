НАТО отверг обвинения Лукашенко в наращивании военной мощи на границе с Беларусью

17.08.2020, 3:45, Новости дня

НАТО отверг обвинения президента Беларуси Александра Лукашенко в наращивании военной мощи вблизи западной границы страны, сказано в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску в Twitter.

“В регионе нет наращивания [военных сил] НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического альянса не представляет угрозы ни для одной страны. Присутствие носит строго оборонительный, соразмерный характер для предотвращения конфликтов и сохранения мира”, – отметила она.

There is no #NATO buildup in the region. NATO’s multinational presence in the eastern part of the Alliance is not a threat to any country. It’s strictly defensive, proportionate & designed to prevent conflict & preserve peace. 2/2

— Oana Lungescu (@NATOpress) August 16, 2020

Лунгеску уточнила, что НАТО внимательно следит за событиями в Беларуси.

Лукашенко, выступая перед сторонниками в Минске 16 августа, обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Союзники по НАТО уже выразили серьезную обеспокоенность по поводу проведения президентских выборов в Беларуси.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.