 

Трамп хочет встретиться с Путиным до выборов в США – СМИ

17.08.2020, 3:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп сказал помощникам, что хотел бы лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным до ноябрьских выборов. Об этом 16 августа сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По информации канала, администрация Трампа рассматривала разное время и места для встречи, в том числе в сентябре в Нью-Йорке.

Одна из целей встречи президентов заключается в подписании плана дальнейших действий в переговорах о продлении соглашения по нераспространению ядерного вооружения, срок которого истекает в следующем году.

Источники телеканала указывают, что таким образом Трамп хочет продемонстрировать перед выборами способность заключать соглашения.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии. Его главным соперником станет бывший вице-президент США демократ Джо Байден. Согласно социологическим опросам, Байден опережал Трампа в президентском рейтинге.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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