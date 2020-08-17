 

Израильские военные предотвратили теракт в Вифлееме

17.08.2020, 2:48, Новости дня

Израильская армия сообщила в понедельник о предотвращении теракта недалеко от гробницы праматери Рахили в Вифлееме на Западном берегу реки Иордан.

«Солдаты Армии обороны Израиля предотвратили попытку террористической атаки на территории близ святыни – гробницы Рахили в городе Вифлеем», – передает ТАСС заявление израильских военных.

«Наши силы заметили террориста, который пытался бросить «коктейль Молотова» в сторону гробницы, и в ответ открыли огонь. Цель была поражена», – говорится в сообщении.

Кроме того, Армия обороны Израиля заявила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.

«В течение дня воздушные шары со взрывчатыми веществами запускались из Газы в сторону Израиля, а ранее этим вечером (в воскресенье – прим. ВЗГЛЯД) десятки палестинцев в Газе устраивали подстрекательства к массовым беспорядкам у стены безопасности на границе с Израилем. В ответ наши танки атаковали наблюдательные посты ХАМАС в Газе», – говорится в заявлении военных.

В ночь на воскресенье Израиль дважды поразил военные объекты движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск на территорию государства воздушных шаров со взрывчаткой и двух ракет.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Экономист Савченко: Нас ждет не только вторая волна коронавируса, но вторая волна банкротств предприятий, которые смогли открыться после карантина

09.07 / Запасы пшеницы в регионах РФ оказались на минимуме за последние годы

27.06 / Бывший политзаключенный Бекиров подарил Зеленскому крымскотатарский флаг

17.07 / Ограничения, введенные РФ в Крыму из-за COVID-19, нарушают права человека – МИД Украины

10.07 / Во Львовской области впервые за месяц количество новых случаев COVID-19 не превышает 100

28.06 / Маас заявил, что Евросоюз может снова закрыть границы в случае вспышки коронавируса

24.06 / США вводят новые антииранские санкции

29.06 / В штате Миссисипи собираются заменить флаг, напоминающий о временах расизма

04.08 / “Фармак” поставляет препарат “Пропофол” в страны ЕС и Израиль без регистрации – директор по развитию бизнеса Костюк

12.07 / Минобороны Армении сообщило о новом обстреле позиций со стороны Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска