Над входом в КГГА вывесили бело-красно-белый флаг Беларуси

17.08.2020, 1:32, Новости дня

Над входом в здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) вывесили национальный бело-красно-белый флаг Беларуси, с которым митингующие выходят на акции протеста, написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram 16 августа.

Мэр опубликовал фото здания КГГА, над входом в которое вывешен большой бело-красно-белый флаг.

“Жыве Беларусь!”, – подписал фотографию Кличко.

Белый флаг с красной полосой посередине был официальным флагом в Беларуси с 1918 по 1919 годы, а также с 1991 по 1995 годы. По информации Газеты.ru, эти же цвета использовала белорусская зарубежная эмиграция и национальные движения. Считается, что автором флага был архитектор и инженер Клавдий Дуж-Душевский.

В марте 1918 года была провозглашена Белорусская народная республика, которая сделала бело-красно-белый флаг государственным. В советской Белоруссии официальным был сначала красный флаг, а потом красно-зеленый с орнаментом в левой части. Бело-красно-белый флаг остался в ходу у эмигрантских организаций.

После распада СССР в независимой Беларуси флагом вновь стал бело-красно-белый. Однако уже в 1995 году на референдуме большинство граждан страны высказались за восстановление флага Белорусской советской социалистической республики без серпа и молота.

В восьмой день протестов в Беларуси 16 августа сотни тысяч человек вышли на улицы Минска и других белорусских городов. В Минске проходили два митинга. Один – на площади Независимости в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко, а другой – протестный у стелы “Минск – город-герой” на проспекте Победителей.

Лукашенко говорил, что на его митинг пришли более 50 тыс. человек. В своем выступлении он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, говорил об отсутствии фальсификаций на выборах и отверг возможность нового голосования в стране. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих “сторонников” на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.