Ученые выяснили, как цвет глаз может влиять на жизнь человека

17.08.2020, 1:25, Новости дня

По словам американских исследователей, цвет глаз способен влиять на определенные черты, которые у человека будут проявляться на протяжении всей его жизни.

Как утверждают специалисты, девушки с карими глазами быстрее думают и в меньшей степени испытывают тягу к спиртным напиткам. Во время исследования эксперты из США также обнаружили, что кареглазые девушки, в отличии от остальных, являются более устойчивыми к побочным действиям алкоголя.

Также кареглазые сильнее других страдают во время родов и испытывают чувство тревоги. Нередко люди с этим цветом глаз подвергаются депрессии. К слову, онкологическими заболеваниями люди с карими глазами болеют реже.