Эксперты выяснили, от чего зависит мотивация

16.08.2020, 23:08, Новости дня

Во время нового исследования ученые установили, что мотивация главным образом зависит от уровня глутамата и глутамина.

Чтобы выяснить, почему мотивацию трудно получить и сохранить на длительное время, ученые разработали специальное монетарное стимулирующее силовое задание. Во время эксперимента добровольцам необходимо было сжимать прибор для измерения силы. В зависимости от степени сжатия, добровольцы получали денежное вознаграждение. Мозг участников эксперимента специалисты изучали с помощью спектроскопии протонного магнитного резонанса, которая позволяет выявить уровень нейрохимических веществ.

Обнаружилось, что мотивация и поведение испытуемых были связаны с соотношением уровня двух нейромедиаторов в мозговом центре удовольствия – глутамата и глутамина. Для способности поддерживать действие длительное время это соотношение оказалось важным. Повышать результативность действия с самого начала выполнения задания способна также конкуренция.