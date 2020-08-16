«Случайный альпинист»: поражение и победа Джима Гайгера

16.08.2020, 22:54, Новости дня

Документальный фильм «Случайный альпинист» (Accidental Climber) о попытке восхождения на Эверест 68-летнего жителя калифорнийского города Сакраменто выпущен в августе на крупнейших онлайн-платформах, включая iTunes, Amazon, Google Play, Vudu, YouTube, на сервисах «видео по заказу» (VOD) и на DVD.

Параллельно кинокомпания Vision Films предлагает его для показа в других странах.

Режиссер Стивен Оритт (Steven Oritt) запечатлел Джима Гайгера (Jim Geiger) в процессе подготовки к восхождению на самую высокую вершину мира, собственно его экспедицию в Гималаи, и драматичные обстоятельства его возвращения из Непала домой.

Это была уникальная попытка поставить двойной рекорд. Если бы экспедиция завершилась успешно, то 68-летний (на тот момент) Гайгер стал бы самым пожилым американским альпинистом и первым прадедушкой, покорившим Эверест.

Режиссер, оператор и продюсер Стивен Оритт ранее поставил и спродюсировал несколько документальных фильмов и телепрограмм, в том числе фильмы «Меня зовут Сара» и «Коренные американцы».

Обозреватели сравнивают новую ленту Оритта с получившим премию «Оскар» документальным репортажем «Фри-соло» (Free Solo) об Алексе Хоннолде, первым поднявшемся в одиночку и без страховки по сложному маршруту на гору Эль-Капитан в национальном парке Йосемити.

Готовясь к главному восхождению своей жизни, Гайгер много лет тренировался, поднимаясь на горы Тихоокеанского побережья США. Он много раз совершал восхождения на горы высотой более 6500 футов, включая Маунт-Уитни, Майнт-Шаста и Пик Пирамид.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» по телефону побеседовал со Стивеном Ориттом, находящимся в Лос-Анджелесе.

Олег Сулькин: События, о которых вы рассказываете, произошли в 2014 году, и с того времени уникальная съемка экспедиции Джима Гайгера в Гималаи ждала своего часа. Почему так долго?

Стивен Оритт: Когда мы отправились с Джимом в экспедицию на Эверест, я был удивлен тем, что практически каждую группу альпинистов – а их там было шесть в тот момент – сопровождали кинооператоры. Летом 2014 года канал «Дискавери» показал программу, в которой подробно рассказано об истории гибели 16 шерп-проводников, погребенных под большой лавиной (эта трагедия, самая большая на Эвересте по числу жертв, вызвала временный запрет со стороны непальских властей на восхождения и совпала по времени с отказом Гайгера от продолжения экспедиции. – О.С.).

Кадр из фильма. Courtesy photo

Непосредственная задача сразу же рассказать о событии была таким образом выполнена, пусть и не нами. И я не стал спешить со своим проектом. Надо было все тщательно взвесить, продумать. Кроме того, у меня всегда много времени занимает монтажный период. Другие версии фильма были длиннее окончательной минут на двадцать. Мне показалось важным сжать все действие, сконцентрировав его вокруг фигуры Джима.

О.С.: Да, Джим очень обаятельный, располагающий к себе человек. Да, он собирался покорить Эверест, но у него это не вышло. Вернувшись домой, он сказал на камеру любопытные слова: «То, что я там (в Гималаях) испытал, не покорив Эверест, значительно важнее, чем если бы я его покорил». Как вы объясняете эту фразу?

С.О.: Когда мы решили снимать его путешествие, мы, разумеется, не имели никаких гарантий, что это у него выйдет. Путешествие до базового лагеря на высоте 17 тыс. футов, которое заняло две недели, стало серьезным психическим и физическим испытанием для Джима. На последнем этапе он стал жаловаться на ухудшение самочувствия, упадок сил. И когда произошла трагедия с шерпами, то было принято решение дальше не идти. Джим признавался, что много думал о случившемся, о судьбе, которая определяет наши действия, поступки. Да, это был удар по его самомнению, но, одновременно, и какой-то очень важный импульс пересмотреть жизненные приоритеты. Он признавался нам, что впервые осознал, насколько важна для него семья, любовь к близким.

Кадр из фильма. Courtesy photo

О.С.: В рефлексии Джима можно ощутить своего рода внутреннюю полемику с популярным американским мифом об успехе. «Я сделал это!» – эту фразу американцы воспринимают как ключевую, определяющую общественную, моральную ценность действий той или иной личности. В этой связи мне вспомнилась строчка из стихотворения русского поэта Бориса Пастернака: «И поражение от победы ты сам не должен отличать».

С.О.: Хорошо сказано. Когда мы занимались монтажом фильма, я перечитал роман Пауло Коэльо «Алхимик», который я впервые прочитал, еще учась в средней школе. Джим мне напомнил главного героя книги, простого пастуха, который отправился в путешествие по всему миру в поисках сокровищ и смысла жизни, чтобы в самом конце осознать, что главные сокровища, главный смысл жизнь – дома, на родине. Я общался с Джимом в Сакраменто на протяжении десяти месяцев до экспедиции в Непал, и я видел, как его любят и уважают родные и друзья, каким непререкаемым авторитетом он пользуется в своем кругу. И, конечно, я понимал, что его возвращение домой после неудачи экспедиции, когда он не добился поставленной цели, стало для него серьезным испытанием.

Кадр из фильма. Courtesy photo

О.С.: Насколько я знаю, Стивен, вы сами не альпинист, но, будучи режиссером-оператором, снимавшим восхождение Джима и его спутников, вынуждены были делать все то, что делали профессионалы. Мне это напомнило видеошутку: оператор с камерой бежит рядом с фаворитами соревнований по бегу и перед финишем на мгновение опережает победителя забега.

С.О.: Да, вы правы, я не альпинист, и я решил не искушать судьбу. Я, конечно, тоже готовился и тренировался. Какое-то время назад пробежал Нью-Йоркский марафон. Но для высокогорной съемки мы нашли подлинного профессионала – Тома Полларда (Thom Pollard). Он, собственно, и снимал все сложные кадры, в том числе переход через пропасть по висячим мосткам. Том участвовал в съемках BBC в конце 90-х, когда были найдены останки Джорджа Мэллори, которого считают первым человеком, предпринявшим попытку восхождения на Эверест (Мэллори пропал без вести во время восхождения в 1924 году вместе с напарником по связке Эндрю Ирвином. Останки Ирвина так и не найдены. – О.С.). Видеошутка, о которой вы рассказали, недалека от реальности. Чтобы снимать лицо Тома, идущего в связке, мне нужно было забегать вперед него метров на двести, чтобы подготовить камеру и выбрать нужный ракурс. Так я и прыгал часть маршрута как лягушка.

О.С.: Один из самых впечатляющих и страшноватых кадров – летящий над горными отрогами вертолет с трупом одного из погибших шерп, висящим на длинном тросе. Почему так перевозили тела жертв лавины, а не на борту вертолета?

С.О.: Там не было площадки для безопасной посадки. Вертолет кружил на одном месте, а участники нескольких экспедиций из лагерей выше и ниже места схода лавины, участвовавшие в поиске тел погибших, помогали их прикреплять к тросу.

О.С.: Фильм на днях вышел к зрителю. На какую аудиторию вы рассчитываете?

С.О.: В первую очередь, конечно, на альпинистов, любителей восхождений и горного туризма. Но не только. Мы также надеемся, что фильм привлечет людей пенсионного возраста. Джим, который отправился покорять высшую вершину мира в 68 лет, – вдохновляющий пример того, что любые цифры отступают, когда у человека сильная воля и желание чего-то добиться.

О.С.: Можно сказать, что ваш фильм – картинка, которая стоит тысячи слов и многих выступлений мотивационных спикеров.

С.О.: Отличие Джима от мотивационных спикеров в том, что те стремятся завоевать аудиторию, для чего используют все возможные приемы. Джим ни о чем таком не думает, он абсолютно искренен и аутентичен.

О.С.: Джиму понравился фильм о нем?

С.О.: Я показал ему фильм примерно год назад. Он позвонил и сказал, что есть пара кадров, которые его смущают. Можете ли их убрать? Я рассмеялся и ответил, что я документалист, а вы мой герой, и я перестану считать себя документалистом, если позволю своему герою менять содержание фильма. Его смущали кадры, где он показан усталым и растерянным в критические моменты восхождения. Я постарался его убедить, что правдивость всегда на пользу фильму, и трудности, которые ему довелось пережить во время восхождения, лишь увеличат симпатию к нему у зрителей. Он согласился, и я не убрал ни одного кадра.