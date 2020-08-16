Штаб Трампа: Камала Харрис имеет право баллотироваться в вице-президенты

16.08.2020, 22:54, Новости дня

Белый дом согласился в воскресенье с тем, что сенатор от Калифорнии Камала Харрис может баллотироваться в вице-президенты, положив конец предположениям, повторенным президентом Дональдом Трампом, что у нее нет такого права из-за того, что она якобы не родилась в США.

Бывший вице-президент Джо Байден выбрал 55-летнюю Харрис в качестве своей напарницы на выборах в ноябре. Она родилась в 1964 году в Окленде, штат Калифорния. Ее мать эмигрировала в США из Индии, чтобы учиться в аспиринтуре, а ее отец родом из Ямайки. Таким образом, она стала первой чернокожей женщиной, которая будет включена в список одной из главных партий на президентских выборах в США.

В соответствии с Конституцией, она является американкой по праву рождения, поскольку родилась в США.

«По нашему мнению, это дело закрыто», – заявил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер программе «На этой неделе» на канале АВС.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоус заявил CNN, что Трамп согласен с тем, что Харрис имеет право стать вице-президентом при Байдене, если они победят Трампа и вице-президента Майка Пенса на выборах 3 ноября.

Медоус сказал, что его больше беспокоят левоцентристские политические взгляды Харрис, против которых выступают Трамп и республиканцы.

Старший юрисконсульт предвыборного штаба Трампа Дженна Эллис на прошлой неделе выдвинула теорию заговора, которая заключалась в том, что Харрис не может баллотироваться в вице-президенты из-за иммиграционного статуса ее родителей на момент ее рождения.

Однако Миллер заявил, что Эллис, в отличие от него, не может выступать от имени штаба.

Штаб Байдена назвал утверждения, что Харрис не может баллотироваться, «отвратительными».

На днях президент Трамп назвал «очень серьезными» вопросы о праве Харрис баллотироваться на должность вице-президента.

«Я просто услышал, услышал сегодня, что она не отвечает требованиям, – заявил Трамп в пятницу. – Я понятия не имею, так ли это. Я бы предположил, чтобы демократы проверили это до того, как выбрали ее кандидатом на пост вице-президента. Но это очень серьезно… Вы хотите сказать, что они говорят, что она не отвечает требованиям, потому что не родилась в этой стране?».

Эллис продвигала статью профессора права Чепменского университета в Калифорнии Джоша Истмена, который также является старшим научным сотрудником консервативного аналитического центра «Клермонтский институт», опубликованную на днях в журнале Newsweek.

В своей статье Истмен задавался вопросом, были ли родители Харрис на момент ее рождения гражданами США или «просто временными приезжими». Он допустил, что Харрис «не подпадала под полную юрисдикцию США при рождении, а была лойяльна иностранной державе или державам».

«Это открытый вопрос, – заявила Эллис, – на который Харрис должна ответить, чтобы американский народ знал наверняка, что она отвечает требованиям».

Но Миллер и Медоус отвергли сомнения Эллис в интервью воскресным ток-шоу. Это произошло за день до открытия национального съезда Демократической партии, на котором Байден и Харрис должны быть официально выдвинуты в качестве соперников Трампа и Пенса.