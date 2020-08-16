 

Во Франции зафиксировали самое высокое число случаев COVID-19 с момента ослабления карантина

16.08.2020, 22:05, Новости дня

Во Франции за прошлые сутки коронавирус выявили у 3310 человек, что является самым высоким показателем после ослабления карантина в мае. Об этом сообщает BFMTV 15 августа.

Кроме этого, за сутки выявили 17 новых очагов заражения.

По данным властей, в зоне риска – 23 департамента страны.

Смягчение карантина во Франции началось с 11 мая.

С 8 августа власти Парижа ввели обязательное ношение масок на улице в оживленных районах, чтобы сдержать распространение вируса.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение COVID-19, во Франции вирусом заразилось почти 253 тыс. человек, 30 410 умерли, 83 993 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Собчак раскритиковали за использование кадров с акции в поддержку Сафронова в рекламе

24.06 / Бывший футболист “Халла” сделал второй в истории английского футбола каминг-аут

05.07 / Глава Элладской церкви усомнился в способности Турции изменить статус собора Святой Софии

07.08 / Рогозин объяснил, почему у РФ мало научных космических проектов

30.06 / Итоговая явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила 93%

30.07 / Московская биржа открылась снижением

25.07 / Митрополит Иларион пожаловался, что не может посетить могилу деда на Украине

16.07 / Во Флориде зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за сутки

29.06 / Москалькова поддержала идею многодневного голосования

13.08 / Моряки Росгвардии в Крыму спасли семью во время шторма

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска