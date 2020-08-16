Чикаго: мирные демонстрации переросли в столкновения с полицией

16.08.2020, 21:45, Новости дня

Преимущественно мирные протесты против расовой несправедливости и жестокости полиции, которые прошли в субботу в Чикаго, закончились стычками между демонстрантами и полицией в центре города.

Около 25 человек были арестованы, многие получили травмы.

Суперинтентаднт департамента полиции Чикаго Дэвид Браун сообщил, что марш начался около полудня, и сначала проходил мирно, но некоторые участники отделились от него, сформировав другую демонстрацию, которая закончилась арестами, травмами у 17 полицейских и по крайней мере у двух демонстрантов.

Полученные травмы не представляют угрозы для жизни.

Браун сказал, что подстрекатели «захватили» мирный протест.

«Эта группа развернула большие черные зонты, изменила внешность, начала толкать наших сотрудников и, в конце концов, напала на них», – заявил он.

В то же время группы активистов и некоторые избранные официальные лица осудили полицию за использование агрессивной тактики, включая распыление химического раздражителя и избиение демонстрантов дубинками.

«Мы вновь осуждаем мэра Лайтфут и суперинтенданта Брауна в связи с примением полицией силы против этих демонстрантов вечером в субботу и в связи с продолжающейся эскалацией слежки, насилия и задержания демонстрантов», – заявили в воскресенье сенатор Иллинойса Роберт Петерс, член Палаты представителей штата Лакессия Коллинз и член городского совета Чикаго Байрон Сигчо-Лопес (все указанные политики принадлежат к Демократической партии).