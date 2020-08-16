Андрей Елисеев: Россия может послать в Беларусь группу «советников»

16.08.2020, 21:45, Новости дня

Ксения Туркова: На своей странице в фейсбуке вы написали, что сегодняшнее выступление Лукашенко – это «историческая речь падающего правителя». Что говорит о том, что это падение?

Андрей Елисеев: Я никогда прежде не видел Лукашенко в таком состоянии. Я последние два года смотрю почти каждую неделю государственное ТВ и его выступления, и в таком возбужденном состоянии я его никогда не видел. Эта риторика – резко антизападная – она появилась буквально в последние дни, я это рассматриваю не иначе, как отчаянные сигналы о помощи – Кремлю. Ведь до президентских выборов Лукашенко больше разыгрывал антироссийскую карту. Но в последние дни все очень резко изменилось. Это очень резкая антизападная риторика: он сказал, что у Беларуси нет никаких друзей и союзников, все «против нас, все хотят поставить нас на колени, но мы не позволим».

К.Т.: Насколько вероятно, что Кремль готовит почву для возможного вмешательства?

А.Е.: Я думаю, что вмешательство вероятно. Но Кремлю не обязательно засылать танковую армаду или авиацию. Речь, я думаю, не идет о широкомасштабных действиях такого толка. В Беларуси полно военной техники, есть отряды, готовые стрелять во всех подряд – мы в этом уже убедились в последние несколько дней. Россия может, условно говоря, послать в Беларусь группу «советников», чтобы взбодрить белорусских силовиков, чтобы установить связи с ними и с другими представителями номенклатуры, чтобы процессы в Беларуси были более или менее подконтрольны Кремлю. То есть такой сценарий. Я не думаю, что вероятен вариант втягивания ОДКБ, полагаю, что тут Лукашенко блефует. Я не могу представить, чтобы страны ОДКБ дали добро на какую–то военную операцию против мирного белорусского народа. Но какая–то договоренность с Кремлем в плане военных советников вполне возможна, то есть возможна помощь, менее заметная общественности.

Военная интервенция была бы катастрофой как для белорусского, так и для российского народа. Об этом даже не хотелось бы думать.

Нельзя забывать и о медиавлиянии, которое оказывает Россия. Ведь значительная часть белорусов смотрит российские федеральные телеканалы, а мы видим, что там творится в последние дни: в шоу Скабеевой (на канале Россия–1 – прим.ред.) шла речь о том, что за белорусскими протестами стоит украинский «Правый сектор», что Литва и Польша дестабилизируют ситуацию, что в Варшаве думают чуть ли не о военной интервенции, чтобы защитить обладателей «карты поляка» и так далее.

К.Т.: В то же время в соцсетях появляются фото и видеокадры с российской военной техникой, которая якобы движется в сторону Беларуси. Это фейки?

А.Е: Я думаю, что это могут быть какие–то символические перемещения, чтобы оказать какое–то давление, возможно. Я также хотел бы обратить внимание на то, что ряд маргинальных прокремлевских сайтов примерно месяц назад сообщали о том, что якобы на востоке Беларуси тренируются некие боевики–националисты. Об этом сообщали и в российском шоу Соловьева за неделю до выборов. Я опасаюсь, что возможна какая–то силовая провокация, но я очень надеюсь, что ни та, ни другая сторона на это не пойдут.

К.Т.: Российский политолог Валерий Соловей на своей странице в фейсбуке написал о том, что Путин и Лукашенко могли договориться о следующем, я цитирую:

«1. В Белоруссии в рамках общенационального компромисса проводятся досрочные президентские выборы. Лукашенко в них НЕ участвует.

2. От имени широкой общенациональной коалиции, включая Тихановскую, на выборы идёт кандидат Бабарико. Он побеждает на выборах, дает гарантии безопасности Лукашенко, подписывает новый договор о Союзном государстве с Путиным.

3. Лукашенко становится секретарем Госсовета Союзного государства, а главой Госсовета – Путин».

Насколько возможен такой вариант развития событий?

А.Е.: Мне кажется, такой сценарий невероятен. Я сомневаюсь во всех этих пунктах. Лукашенко вряд ли удовлетворится каким–то постом в рамках Союзного государства и откажется от участия в выборах. Тем более, Виктор Бабарико высказывался скептически по поводу Союзного государства.

К.Т.: Насколько реальна общенациональная забастовка начиная со следующей недели?

А.Е.: Она вполне реальна, судя по настроениям рабочих. Грань уже перейдена, работники госпредприятий всерьез намерены бастовать. Возможно, речь не идет о полной остановке предприятий, сложно сказать, но решимость работников, особенно после того, что творили с задержанными силовики, довольно очевидна.