 

Новый клип группы Little Big за два дня посмотрели более 5 млн раз

16.08.2020, 21:16, Новости дня

Новый клип группы Little Big с песней Tacos собрал более 5 млн просмотров за два дня, следует из данных видеохостинга YouTube.

Видеоклип на песню Tacos, в котором участники группы в присущей им манере рассказывают о любви к еде, занимает первое место в рубрике «В тренде» на YouTube.

Напомним, клип Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. Клип просмотрели более 134 млн раз.



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