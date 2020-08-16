Вооруженные люди атаковали отель в Сомали

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16.08.2020, 21:08, Новости дня

Более десяти человек умерли в результате атаки боевиков на отель в столице Сомали городе Могадишо, еще более 30 человек получили ранения, сообщило местное издание Somali Guardian.

На данный момент боевики забаррикадировались на верхних этажах отеля, откуда ведут стрельбу по военнослужащим, прибывшим на место инцидента, передает РИА «Новости».

По информации местных СМИ, среди погибших есть правительственные чиновники страны, в том числе директор по региональным связям министерства информации Абдирисак Абдуллахи Абди.

Пострадавшие в результате атаки были доставлены в больницу, среди них – министр общественных работ Ахмед Вашингтон, известная в стране певица Фаиза Бела и другие известные в Сомали люди.

Ранее сообщалось, что одно из беднейших государств Африки – Сомали – попало в центр внимания из-за того, что в его обворовывании начали обвинять Иран. Речь шла о браконьерстве в территориальных водах.



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