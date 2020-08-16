США призвали стороны конфликта в Афганистане начать переговоры

16.08.2020, 20:35, Новости дня

США призвали воюющие стороны в Афганистане незамедлительно начать переговоры, чтобы сдержать «желающих сорвать мирный процесс».

Спецпосланник США по Афганистану Залмай Халилзад обратился с этим призывом в ответ на попытку покушения на жизнь видной женщины – члена афганской национальной делегации, сформированной для проведения переговоров с Талибаном.

«Мы осуждаем попытку покушения на жизнь [Фавзии Куфи]. Это трусливое и преступное деяние тех, кто пытается затянуть и сорвать [мирный процесс в Афганистане]», – написал Халилзад в Твиттере.

Афганские власти сообщили, что 45-летняя Фавзия Куфи, бывший член парламента и поборница прав женщин, возвращалась в Кабул из провинции Парван в пятницу, когда неизвестные вооруженные люди напали на ее автомобиль недалеко от Кабула.

Ей удалось скрыться, не получив серьезных травм.

Никто не взял на себя ответственность за инцидент, который высокопоставленные афганские чиновники охарактеризовали как попытку покушения на Куфи.

Талибан заявил о своей непричастности к атаке, что усилило подозрения, что за ней могли стоять боевики, связанные с «Исламским государством».

«Я призываю все стороны, которые стремятся к миру, не только осудить нападение, но и ускорить мирный процесс и начать внутриафганские переговоры как можно скорее», – подчеркнул Халилзад.

Переговоры, о которых идет речь, являются результатом соглашения США и Талибана, заключенного в феврале.

За последние недели в Кабуле и его окрестностях, произошло несколько громких атак против религиозных лидеров, правозащитников и правоведов, связанных с мирным процессом, что вызвало опасения, что противники мира пытаются сорвать переговоры.

Критики утверждают, что, несмотря на публичные обещания расследовать эти нападения, правительство президента Ашрафа Гани пока не сообщило о каком-либо прогрессе.

Халилзад неоднократно призывал соперничающие стороны в Афганистане начать долгожданные прямые переговоры, предупредив, что «вредители», включая боевиков «Исламского государства», могут попытаться сорвать эти мирные усилия.

Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) после встречи с базирующимися в Катаре лидерами Талибана в субботу дала понять, что мирные переговоры могут начаться на предстоящей неделе.

«Официальные лица МООНСА встретились сегодня в Дохе с представителями Политической комиссии Талибана, выразив поддержку началу прямых внутриафганских переговоров, на этой неделе. Снижение уровня насилия необходимо для улучшения атмосферы переговоров», – заявила миссия в Твиттере.