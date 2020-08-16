“Колхозник бывший превратился в монстра”. Слепаков посвятил стихотворение Лукашенко

16.08.2020, 19:50, Новости дня

Российский шоумен и певец Семен Слепаков в Instagram 16 августа опубликовал стихотворение под названием “Обращение к Александру Лукашенко”.

В стихотворении, в частности, есть такие строки:

Обращаюсь к вам я, Александр Григорич,

Хоть и вряд ли вы прочтете строки эти,

На душе моей сейчас тоска и горечь

От того, что я увидел в интернете.

Ведь, у нас его пока не отключали

(То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро),

И я вижу в изумлении и печали,

Что колхозник бывший превратился в монстра.

Он и раньше не был ангелом, но шармом

Обладал, давая повод посмеяться.

Тут – на теле у народа твердым шанкром

Вдруг вскочил и не желает удаляться.

Говорят ему: “Хотим мы выбрать сами!

Вон, ВВ и тот менялся на Димона!”

А в ответ он только шевелит усами,

И с цепи спускает полчища ОМОНа…

Также Слепаков упомянул о применении силы к протестующим в Беларуси: “Своего сыночка любите вы – Колю? Вот, представьте что его бы так дубинкой!”.

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ОБРАЩЕНИЕ К А.Г. ЛУКАШЕНКО. Обращаюсь к Вам я, Александр Григорич, Хоть и вряд ли Вы прочтете строки эти, На душе моеи * сеи * час тоска и горечь От того, что я увидел в интернете. Ведь, у нас его пока не отключали (То ли ссут, то ли вопрос стоит не остро), И я вижу в изумлении и печали, Что колхозник бывшии * превратился в монстра. Он и раньше не был ангелом, но шармом Обладал, давая повод посмеяться. Тут – на теле у народа твердым шанкром Вдруг вскочил и не желает удаляться. Говорят ему – хотим мы выбрать сами! Вон, ВВ и тот менялся на Димона! А в ответ он только шевелит усами, И с цепи спускает полчища ОМОНа. Много лет прошло, с тех пор как твердым шагом Он ступил на эту скользкую дорожку И идет по неи * , махая старым флагом, По пути людеи * сажая, как картошку. Враг не дремлет, так ведь, Александр Григорич? Бродят натовцы и Вагнер по округе – Вы не там где надо ищете чудовищ, Лучше в зеркало взгляните на досуге. Нагибаете Вы жестко, без прелюдии * И сомнении * – Ваши нервы как канаты, Только если твои * народ тебя не любит – Помогают слабо пули и гранаты. Если Вам победу не нарисовали, Если правда это был народныи * выбор, Где же люди, что за Вас голосовали? Почему они на улицы не выи * дут? Любопытно очень, Александр Григорич, В интервью смотрел Вас давеча с Гордоном Вы на вид совсем как будто бы не сволочь, И на первыи * взгляд не кажетесь гондоном… Как же вдруг такои * нормальныи * с виду дядька Умудрился натворить таких делишек?! Где же видано, чтобы «родимыи * батька» Брал и запросто стрелял в своих детишек?! Да, с правами и у нас в России туго, Вместо них нам лишь бы скрепами прикрыться, На ворюге здесь у нас сидит ворюга, Но ворюга мне милеи * , чем кровопии * ца. Вы совсем уже там обалдели что ли? Вы довольны сами этою картинкои * ? Своего сыночка любите Вы – Колю? Вот, представьте что его бы так дубинкои * ! Вам уи * ти теперь нельзя – остаться тоже, Вы в каком-то идиотском положении, Я не знаю чем сеи * опус подытожить – Не хватает моего воображения, Ясно лишь, что вышло все * весьма хреново И что вскоре может стать гораздо хуже… Разве не было у Вас пути иного? Вы подумаи * те об этом, сидя в луже.

Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 16 Авг 2020 в 2:28 PDT

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения.

16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. На нем выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих “сторонников” на акцию.

После провластного митинга началась акция оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на нее пришло около 200 тыс. человек.