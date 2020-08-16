 

МВД Белоруссии опровергло сообщения о применении боевого оружия во время протестов

16.08.2020, 19:08, Новости дня

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев заявил, что милиция во время пресечения в стране акций протеста не применяла летального оружия.

«Мы не применяли огнестрельного оружия, а (применяли) только то, которое является нелетальным», – передает портал Tut.by его слова.

Кроме того, Караев допустил, что в погибшего при протестах в Минске участника акций оппозиции Александра Тарайковского могли стрелять из «нелетального» оружия.

«Может быть, в него стреляли из нелетального оружия. Я пока не знаю, я не следователь. Он умер. Сколько умерло на беспорядках в Америке? Это, если и резиновая пуля, это не огнестрельное оружие, это не пуля со стальным сердечником», – добавил он.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».



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