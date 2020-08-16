Дочь Назарбаева подтвердила сообщения о смерти сына

16.08.2020, 18:48, Новости дня

Дочь бывшего президента Казахстана Нурсулата Назарбаева Дарига подтвердила смерть своего 29-летнего сына Айсултана и попросила уединения.

«Моя семья опустошена потерей нашего любимого Айсултана, и мы просим уединения в это очень трудное время», – передает РИА «Новости» ее слова.

Ранее сообщалось, что причиной смерти Айсултана Назарбаева могли стать проблемы с сердцем. Через 10 дней Айсултану Назарбаеву должно было исполнится 30 лет.

В начале 2020 года Айсултан Назарбаев заявил, что попросил политического убежища в Великобритании. В Facebook он объяснил решение тем, что на него «оказывает давление семья».

Известно, что внук первого президента Казахстана лечился от наркозависимости.

В октябре прошлого года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Находясь под действием наркотических веществ, Назарбаев ударил и укусил одного из сотрудников правоохранительных органов.