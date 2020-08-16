 

Не выдержал издевательств главарей. Снайпер “ЛНР” сдался украинским военным

16.08.2020, 18:42, Новости дня

Украинские военные задержали снайпера так называемой “ЛНР”, который решил добровольно сдаться Вооруженным Силам Украины, сообщили  16 августа в штабе операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

“Сегодня подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет так называемой “ЛНР”, небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия», – рассказали в штабе.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 16 серпня 2020 рокуСлава…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Pühapäev, 16. august 2020

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств главарей, которые командуют оккупационными подразделениями и добровольно решил сдаться Вооруженным Силам Украины.

“Сейчас им занимаются компетентные органы”, – подытожил штаб ООС.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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