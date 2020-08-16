Восьмой день протестов в Беларуси

16.08.2020, 18:20, Новости дня

В субботу в Минске состоялись похороны Александра Трайковского – участника акций протеста, погибшем в белорусской столице 10 августа. Согласно первоначальным данным МВД Беларуси, в руках Трайковского взорвалась граната, которую он якобы намеревался метнуть в милиционеров. Однако появившаяся позднее видеосъемка свидетельствует о том, что молодой человек был безоружен. Во время прощания с Александром Трайковским некоторые участники траурной церемонии опустились на колени. В комментариях, появившихся в соцсетях, его сравнивают с теми, кто, по словам участников Революции Достоинства в Украине, вошел в «Небесную сотню».

В воскресенье на площади Независимости Минска прошел митинг, который власти страны позиционировали как акцию народной поддержки Александра Лукашенко. В то же время, по данным независимых СМИ, на эту акцию в принудительном порядке под угрозой увольнения свозили работников государственных предприятий. На митинге выступил Лукашенко, который, обращаясь к бюджетникам, в частности, заявил: «Я не сторонник площадей. Я не сторонник митингов. И это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь. Далее, обвинив в организации акций протеста против фальсификации итогов выборов ряд стран Евросоюза, в особенности – Литву, Латвию и Польшу, Лукашенко попытался напугать собравшихся перспективой: «Если только мы пойдем на поводу у них, мы сорвемся в штопор и никогда не стабилизируем наш воздушный корабль. Мы погибнем как государство, как народ, как нация!»

По оценке белорусского МВД, на митинг на площади Независимости собралось до 65 тысяч граждан Беларуси. Независимые наблюдатели, которым удалось пройти сквозь милицейские кордоны, говорят, что это число соотносится с реальностью в той же пропорции, что и официальные 80%, якобы проголосовавших за Лукашенко, с его действительным электоральным рейтингом.

Митинг в поддержку Александра Лукашенко начался с опозданием почти на час.

В 14 часов по минскому времени в белорусской столице и во многих других городах страны начался Марш свободы, на который вышли сторонники демократических перемен. По оценке портала TUT.by, это стало крупнейшей общественной акцией в Беларуси за последние десятилетия.

Как сообщается, только в Минске на нее собралось до 200 тысяч человек. Среди скандируемых лозунгов: «Уходи!», «Героев не забудем, Сашу не простим», а самая популярная в стране триада: «Верам, можам, переможам!», ставшая слоганом объединенного штаба альтернативных кандидатов в президенты.