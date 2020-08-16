Украина в ПАСЕ инициировала декларацию по поводу событий в Беларуси

16.08.2020, 17:35, Новости дня

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп от “Слуги народа” Елизавета Ясько сообщила в Facebook 16 августа, что инициировала в ПАСЕ Белорусскую декларацию по поводу ситуации в стране.

“Я инициировала Белорусскую декларацию – документ, где мы даем оценку событиям в соседней стране и предлагаем путь выхода из сложившейся ситуации”, – написала Ясько.

Она отметила, что инициативу поддержало большинство членов украинской делегации. Также ее подписали главы делегаций Литвы, Латвии, Эстонии и Великобритании.

“Мы, делегаты, заявляем, что кампания по выборам президента Республики Беларусь, голосование 9 августа и подсчет голосов не соответствуют международным избирательным стандартам, проводились с массовыми нарушениями прав и свобод граждан и не отражают свободного волеизъявления белорусского народа”, – говорится в тексте декларации.

Делегаты осудили применение насилия к мирным протестующим и призвали власти Беларуси немедленно освободить всех незаконно задержанных участников мирных собраний.

“Настаиваем на скорейшем начале мирного диалога между всеми сторонами избирательного процесса; будем приветствовать проведение независимого расследования о неправомерном применении силы против участников мирных собраний; выражаем готовность фасилитировать диалог между участниками избирательного процесса и предоставить площадку для таких переговоров”, – указано в документе.

Кроме того, подписанты предостерегли РФ от вмешательства во внутренние дела Беларуси.

Я ініціювала Білоруську декларацію – документ, де ми даємо оцінку подіям у сусідній країні і пропонуємо шлях виходу з… Posted by Lisa Yasko on Pühapäev, 16. august 2020

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал президент страны Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификации выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Известно как минимум о двух погибших протестующих, сотни человек пострадали, около 7 тыс. были задержаны (по официальным данным, более 2 тыс. из них уже отпустили).

16 августа в Минске состоялся митинг в поддержку Лукашенко. на нем выступил и сам президент. Он обвинил НАТО в размещении войск у границ Беларуси, а также утверждал, что фальсификаций на выборах не было, и отверг возможность нового голосования в стране.

Лукашенко говорил, что в этом митинге участвует более 50 тыс. человек. Издание TUT.BY сообщало, что власти принудительно собирали своих “сторонников” на митинг.

После провластной акции начался митинг оппозиции. По подсчетам TUT.BY, на него пришло около 200 тыс. человек.