В Минске рассказали об «основательных консультациях» Лукашенко с Путиным по ситуации в Белоруссии

16.08.2020, 14:53, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь обсудил по телефону ситуацию в республике с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечается, что «главы государств провели основательные консультации по всем вопросам».

Путин и Лукашенко еще раз подтвердили договоренность, что в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно, передает Белта.

При этом Путин высказал свое видение обстановки в республике.

«Продолжено обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. С российской стороны подтверждена готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности», – говорится в сообщении на сайте Кремля по итогам телефонного разговора.

Путин и Лукашенко в субботу провели телефонные переговоры, они обсудили ситуацию внутри Белоруссии. Главы государств выразили уверенность в скором урегулировании ситуации в республике.

Лукашенко заявил, что РФ при первом запросе Белоруссии окажет всестороннюю помощь в обеспечении безопасности республики в случае военных угроз.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, при каких условиях РФ могла бы спасти Лукашенко.