 

NTD – в Израиле создают драгоценную маску за $1,5 млн для американского клиента

16.08.2020, 14:01, Новости дня

Постоянный клиент из США заказал у израильских ювелиров самую дорогую в мире защитную маску для лица из золота, которую украсят тысячи бриллиантов. Она стоит $1,5 миллионов и является настоящим произведением ювелирного искусства, которое при этом можно будет использовать по назначению. Однако из-за своей уникальности этот заказ будет готов только к октябрю, передаёт NTD.

Израильские ювелиры создают маску для лица стоимостью полтора миллиона долларов. По их словам, она станет самой дорогой в мире. Средство защиты от COVID-19 заказал клиент из США. Его имя не разглашают.

ИСААК ЛЕВИ, владелец ювелирной компании: Этого джентльмена мы знаем много лет. Он живёт в США. Это наш старый добрый клиент. Он очень обаятельный, общительный, очень богатый и любит выделяться.

Маску делают из 18-каратного золота. Из него в основном создают такие украшения, которые можно назвать произведениями ювелирного искусства.

На инкрустацию изделия уйдёт 3600 чёрных и прозрачных бриллиантов. Маску оснастят респиратором с 99-процентной защитой.

ПРОХОЖИЙ: Думаю, это очень дорогая маска! Вместо такой покупки можно было бы вложиться в создание лекарства от коронавируса. Но всё же, это его личные деньги. И кто знает, может быть, я однажды куплю такую же своей девушке? 

ПРОХОЖАЯ: Нет, нет, спасибо! Мне не нужна такая дорогая маска. 

Над ювелирным изделием трудятся 25 мастеров. Владелец фирмы рад, что у них появилась работа, в которой все очень нуждались. Он сам доставит маску клиенту. Она будет готова в октябре. 

Дата выхода в эфир 14 августа 2020 года. 



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