Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан

16.08.2020, 13:53, Новости дня

В Лондоне скончался внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан, ему было 29 лет.

По предварительным данным портала zakon.kz, причиной смерти Айсултана Назарбаева могли стать проблемы с сердцем. Другие подробности пока неизвестны.

Через 10 дней Айсултану Назарбаеву должно было исполнится 30 лет.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева. Он учился в «Международном колледже непрерывного образования» в Астане, а также в школе-пансионе «Американская международная школа» в Австрии.

В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где проработал год.

В начале 2020 года Айсултан Назарбаев заявил, что попросил политического убежища в Великобритании. В Facebook он объяснил решение тем, что на него «оказывает давление семья».

Известно, что внук первого президента Казахстана лечился от наркозависимости.

В октябре прошлого года Королевский суд района Саутворк в Лондоне приговорил Айсултана Назарбаева к году лишения свободы условно за незаконное проникновение на чужую собственность и драку с полицейским. Находясь под действием наркотических веществ, Назарбаев ударил и укусил одного из сотрудников правоохранительных органов.