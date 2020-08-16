Участники митинга в поддержку Лукашенко собираются на площади Независимости

16.08.2020, 12:08, Новости дня

В район площади Независимости на автобусах прибывают участники провластного митинга в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко.

С проспекта Независимости на улицу Свердлова свернули три туристических автобуса, из них вышли мужчины и женщины средних лет. «Мы на митинг», – смеются между собой пассажиры.

Водители проезжающих мимо автомобилей выкрикивают слова осуждения в адрес прибывших на акцию, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на площади перед Домом правительства людей мало. Сейчас там находятся около 400 человек, у некоторых в руках красно-зеленые государственные флаги Белоруссии. Прибывшие на автобусах с журналистами не общаются и не говорят, откуда прибыли, передает ТАСС.

Автобусы продолжают прибывать. Позже появились еще шесть автобусов, на лобовом стекле у них надпись «Заказной».

Напомним, провластная общественная организация «Белая Русь» сообщила, что запланировала на воскресенье, 16 августа, проведение «митинга солидарности» в поддержку Лукашенко.

На митинге, как утверждается, соберутся «все те, кому дорога Родина, кто против раздела страны на два противоборствующих лагеря».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.