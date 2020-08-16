Адвокат не поддержал предложение Трампа помиловать Сноудена

16.08.2020, 12:08, Новости дня

В ситуации экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена не может идти речи о помиловании, так как он не совершал преступления, сообщил адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы Сноудена в России. Он призвал прекратить все преследования в адрес Сноудена.

«Я не думаю, что там могут быть какие-то сложности в части принятия решений, допустим, о его помиловании. Хотя там нет оснований вообще вести речь о преступлении, поскольку Сноуден говорил о грубейших нарушениях прав и свобод не только американских граждан, но и граждан других государств. Я думаю, что речь должна идти не о помиловании, а о том, чтобы все возможные преследования Сноудена были прекращены», – сказал Кучерена РИА «Новости».

Напомним, президент США Дональд Трамп пообещал серьезно изучить возможность помилования Сноудена.

Сноуден в 2013 году передал нескольким крупным СМИ секретную информацию, касавшуюся системы PRISM, через которую американские спецслужбы следили за людьми по всему миру. Кроме того, благодаря разоблачениям Сноудена выяснилось, что Агентство национальной безопасности США прослушивало и телефоны мировых лидеров.

Впоследствии РФ предоставила Сноудену убежище. Он говорил, что только РФ имела достаточно независимую политику среди всех стран Европы для того, чтобы предоставить ему убежище.

В апреле 2020 года Сноуден подал документы на продление вида на жительство в РФ еще на три года.