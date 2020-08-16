 

В МИД оценили предстоящие переговоры с США по стратегической стабильности

16.08.2020, 10:30, Новости дня

Москва не ожидает прорыва по результатам предстоящих переговоров с США в Вене по вопросам стратегической стабильности, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я не ожидаю какого-либо прорыва от встречи, так как позиции сторон радикально различаются в некоторых аспектах. А прогресс, если он и есть, фиксируется очень медленно. С точки зрения заключения каких-либо договоренностей, я бы здесь поостерегся», – сказал он ТАСС.

По словам замминистра, свидетельства об изменении подхода Вашингтона к вопросу продления Договора по сокращению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название – СНВ-3) нет.

«По ДСНВ никаких сдвигов нет. Нет никаких материальных свидетельств того, что американский подход эволюционирует. Да, мы слышим временами сигналы, которые несколько отличаются от того, что американцы говорили раньше, но эти сигналы в меньшей степени относятся к ДСНВ. Они касаются того, что и как делать дальше», – сказал он.

Кроме того, Рябков исключил возможность участия Китая в предстоящих переговорах в Вене.

«Я совершенно исключаю вариант, при котором китайские представители могли бы там [на консультациях присутствовать]. Об этом они сами неоднократно говорили, и у меня нет оснований им не доверять», – сообщил замглавы МИДа.

17-18 августа в Вене состоятся переговоры по стратегической стабильности между спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли и заместителем министра иностранных дел РФ Рябковым.

Ранее Биллингсли заявил, что США готовы заключить с Россией двусторонее соглашение в сфере ядерного разоружения, однако рассчитывают, что затем на его основе будут достигнуты договоренности с Китаем.

Ранее глава департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун заявил, чтоо Китай готов присоединиться к переговорам РФ и США по разоружению, если американская сторона сократит ядерный арсенал до уровня Китая.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что РФ не будет давить на Китай в вопросе ядерных переговоров с США.



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