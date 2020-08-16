Пушков оценил поражение США в Совбезе ООН

16.08.2020, 6:48, Новости дня

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал провал попытки США продлить иранское оружейное эмбарго в Совбезе ООН.

«США вновь оказались в «унизительной изоляции»: в Совбезе ООН провален их проект резолюции о бессрочном запрете на поставки оружия Ирану», – написал Пушков в своем Twitter.

По его словам, это стало еще одним ударом по авторитету Вашингтона.

«От Венесуэлы до Германии, где США пытаются блокировать «Северный поток – 2», растет сопротивление их действиям», – заключил сенатор.

Напомним, Совбез ООН отклонил проект резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана.

Против голосовали РФ и Китай, за – США и Доминиканская Республика, воздержались Франция, Великобритания, Бельгия, Германия, Вьетнам, Южная Африка, Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис и Эстония.

США после «вопиющих неудач» СБ ООН захотели вернуть санкции против Ирана.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что вряд ли поддержит идею российского лидера Владимира Путина о проведении онлайн-саммита по Ирану. «Думаю, мы подождем до окончания выборов», – сказал глава Белого дома.