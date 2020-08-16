 

Пономарев: Единственный человек в Украине, чье слово – алмаз, с которым ты договорился – и знаешь, что это будет сделано, – это Буткевич

16.08.2020, 6:40, Новости дня

Бывший депутат Государственной думы России, а ныне – украинский предприниматель Илья Пономарев в авторской программе главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман заявил, что совладелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич является его партнером по инвестиционной компании и надежным другом.

“Это потрясающий, уникальный человек. Когда мы говорили про Украину, я отметил, что, с моей точки зрения, главный вопрос – это вопрос доверия. И это действительно так. Меня спрашивают журналисты обычно, в чем разница между Россией и Украиной. Одна из вещей, которую я говорю не в пользу Украины, – это то, что очень трудно с людьми договариваться, очень плохо люди держат слово. Ты договорился – потом все поменялось. Ну такая страна, в которой все быстро меняется, все динамично. И очень часто приходится передоговариваться. И единственный человек, которого я знаю в Украине, чье слово – закон, алмаз, с которым ты договорился – и знаешь, что это будет сделано, – это Геннадий Буткевич. Просто уникальное и очень позитивное качество”, – отметил Пономарев.

Он сказал, что Буткевич стал единственным украинским инвестором его фонда.

“Это была не очень большая инвестиция относительно общего объема, но для нас этот человек очень дорог. Он вошел в состав совета директоров, у него 20% голосов получилось в компании. Он для нас очень важный советчик, партнер и действительно надежный друг”, – добавил Пономарев.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Пономарев был единственным депутатом Госдумы, который голосовал против аннексии Крыма Россией в 2014 году. Летом 2014 года политик покинул РФ: вначале переехал в США, затем – в Украину.

В 2015 году против него возбудили уголовное дело о пособничестве в растрате средств инновационного центра “Сколково” (политик участвовал в его создании) и заочно арестовали. В 2016 году Госдума лишила Пономарева депутатского мандата. Официально – за “систематические прогулы заседаний, невыполнение рабочих обязанностей и утрату связи с избирателями”. 

В 2016 году в США Пономарев основал инвестиционную компанию Trident Acquisitions, акции которой торгуются на нью-йоркской бирже NASDAQ. 

В 2019 году получил украинское гражданство, сейчас живет в Киеве. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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