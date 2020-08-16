Полицейский психолог из США оценил действия белорусской милиции

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16.08.2020, 5:08, Новости дня

Американский психолог Лоренс Миллер, специализирующийся в том числе на психологии полиции, прокомментировал действия белорусской милиции при разгоне протестующих. По его словам, жесткость правоохранителей вызвана тем, что при наличии угрозы они прежде всего думают о собственной безопасности.

«Среднестатистический полицейский ожидает от гражданина, что тот будет слушать его и подчиняться ему. (…) И когда их не уважают, когда им противостоят, (…) то в голову им приходят две вещи. Во-первых, естественный гнев, который мы испытываем, когда сталкиваемся с неуважением или когда нас не воспринимают всерьез. И второе – это вопрос безопасности. Каждый полицейский знает, что его легко могут сбить с ног, причинить ему вред, толпа может стать жестокой. (…) Они не неправы, опасаясь за свою безопасность», – сказал Миллер в комментарии РИА «Новости», просмотрев видео с акций протеста в Белоруссии.

Эксперт заметил «определенный уровень сдержанности» и отметил, что в СМИ и интернете распространение получают записи конфликтных моментов, но при этом за кадром остается гораздо больше ситуаций, когда эскалации удается избежать.

По его словам, полицейские ощущают себя единой группой с определенной миссией. «Верят они или нет во все принципы правительства, но они агенты правительства, их работа – обеспечивать целостность подразделения и выполнять свою миссию, которая в этом случае заключается в том, чтобы усмирить, погасить или деэскалировать волнения», – подчеркнул Миллер. Он также указал на существование менталитета «мы против них», который становится основой для конфронтации.

«Меня поразила параллель между тем, что я видел на тех видео из Белоруссии, и видео, которые мы видим каждый день тут, в США. Если не знать, из какой это страны, то это было бы практически взаимозаменяемо», – сказал психолог.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

По данным МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. По официальным данным, один протестующий погиб.



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