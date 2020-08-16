Истребители США перехватили самолет в районе гольф-клуба Трампа

16.08.2020, 5:08, Новости дня

Истребители поднялись в воздух в США для перехвата небольшого самолета, приблизившегося к гольф-клубу в городе Бедминстер ( штат Нью-Джерси), куда направлялся президент США Дональд Трамп, информирует телеканал ABC News со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

По его информации, одномоторный двухместный самолет RV-7 вторгся в запретную для полетов зону и не отвечал на попытки связаться, передает РИА «Новости».

Истребители перехватили его и сопроводили до ближайшего аэродрома.

Опасности для президента этот инцидент не представлял, отметили в Секретной службе США.

Аналогичный инцидент произошел в июле 2018 года.